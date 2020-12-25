الأردن يُسجل 1616 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ.
حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 915 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 285 ألفا و306 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 25283 حالة، مع ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3711
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل 27 حالة وفاة و1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجمالي عدد حالات الإصابة
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ (2576) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 239 ألفا و126 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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