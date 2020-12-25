المكسيك تُسجل 24 عرضًا جانبيًا للقاح فايزر المُضاد لكورونا

أكدت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 24 عرضا جانبيا لاستخدام لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.



وأشار وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز-جاتيل - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (برنسا لاتينا) المتخصصة بشئون أمريكا اللاتينية - إلى أنه من بين الأعراض التي لوحظت: انخفاض نشاط الجهاز التنفسي، ونقص معدلات السكر في الدم، والشعور باختلال التوازن،

وآلام العضل والأذن والإصابة بالحُمى، لكنه أوضح أن الإصابة بالحمى من الممكن أن تكون ردة فعل مناعية متوقعة من الجسم نظرًا لزيادة الاستجابة المناعية الوقائية فور تناول



واعتبر الوزير المكسيكي أن بعض هذه الأعراض تحدث بسبب ذهاب كثير من الناس للتطعيم دون تناول وجبة الإفطار.

وفي وقت سابق باتت المكسيك، الأحد، البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ، متجاوزة بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وسجلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس، و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.