ألغام مليشيا الحوثي في البحر تسبب أضراراً لسفينة شحن تجارية 

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن لغما بحريا زرعته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ارتطم بسفينة شحن تجارية في جنوب البحر الأحمر.
وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن “أضرارا طفيفة” أصابت مقدمة السفينة، دون وقوع خسائر بشرية.
وشدد التحالف على “ارتفاع النشاط الإرهابي من الميليشيات (الحوثية)، بزراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.
وتابع: “زراعة الميليشيات للألغام البحرية، تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية”.
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