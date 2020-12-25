تحذير من خطط حوثية لإشعال النعرات بين القبائل اليمنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تستمر مليشيا الحوثي في مسلسلها التخريبي في اليمن السعيد الذي بدأته من سنوات، بغرض إخضاع البلاد لسيطرة نظام الملالي في إيران.

وقد حذر مؤخراً محافظ الجوف اليمنية، أمين العكيمي، الجمعة، من مخطط تعده ميليشيا الحوثي لإثارة النعرات والخلافات بين القبائل اليمنية بهدف إدخالها في “معترك دموي كارثي” قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.

وقال إن الميليشيات الحوثية تسعى “لخلخلة وحدة المجتمع اليمني”، كونها تحمل عداء وحقدا طائفيا ممنهجا لليمن، كونها تحمل عداء وحقد طائفي ممنهج على اليمن أرضا وإنسانا، ولا ترى في أبناء القبائل إلا وقود لحربها وتزج بهم في معارك مع أهلهم وأقاربهم ومناطقهم في الجوف ومأرب، كما تنتهج التعنت والتزمت في مناطق القبائل الأخرى ما يثبت خططها في تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفي،وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف: أدعو وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه “المشاريع الخبيثة”، التي ستلقي بتأثيراتها على مستقبل الأجيال، وعدم الانجرار وراء الأهداف الحوثية التي تسعى لإيقاظ الفتنة والصراعات الثأرية القديمة بين القبائل المختلفة.