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260 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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سجلت الكويت 260 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 149277 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة 926 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 39 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3221 حالة .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 232 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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