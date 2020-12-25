شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرحى بانفجار سيارة متعمد وسط ناشفيل الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

انفجرت سيارة في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية صباح اليوم الجمعة في حادث وصفته الشرطة بأنه عمل متعمد وذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل "الانفجار كان قويا كما ترون... الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية... تجري تحقيقا واسع النطاق... نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

وكانت السلطات في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار في نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.