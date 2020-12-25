"إدلب حرة والهيئة برا".. مظاهرة نسائية ضد "تحرير الشام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهرت مئات النساء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، الجمعة، ضد "هيئة تحرير الشام"، التابعة لتنظيم القاعدة للإفراج عن مئات المساجين.

وتجمعت مئات النساء وسط المدينة وهن يحملن صور المعتقلين من أبنائهن وأزواجهن في سجون "هيئة تحرير الشام".



وطالبت النساء المتظاهرات بكشف مصير المعتقلين ووقف ممارسة عناصر الهيئة من قتل واعتقال في محافظة إدلب.

وقال محمد غنوم أحد أبناء المدينة إن "مئات النسوة خرجن من عدة أحياء في مدينة إدلب، وتجمعن وسط المدينة وهن يرددن هتافات، ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني".

وحملت النساء لافتات مكتوب عليها "لن نقبل بالفدية لن نقبل إلا بالقصاص، لن نبيع دماء أبنائنا للجولاني، إدلب حرة حرة والهيئة تطلع برا".

وأضاف غنوم لـ"وكالة الأنباء الألمانية": "إلى جانب المظاهرة النسائية خرج المئات من أهالي مدينة إدلب بمظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة، وهتفوا ضد هيئة تحرير الشام التي منعتهم من الاقتراب من مقراتها من خلال قطع الشوارع المؤدية لها".

وطالب المتظاهرون من الرجال والنساء بوقف عمليات الاعتقال من قبل عناصر الهيئة وملاحقة الأهالي حتى في المخيمات المجاورة للحدود السورية التركية.

كما طالبوا بوقف عمليات مداهمة المنازل من قبل رجال أمن هيئة تحرير الشام، الذين تحولوا إلى أمراء حرب يتحكمون بكل مفاصل الحياة في محافظة إدلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على أغلب محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، وتتخذ من مدينة إدلب عاصمة لها.