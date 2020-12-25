ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي إلي 600 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع احتياطي روسيا من المعدن النفيس الذهب والعملات الأجنبية، نحو 6.5 مليار دولار في أسبوع ليقترب من مستوى 600 مليار دولار.

وقال البنك المركزي الروسي، إن احتياطيات روسيا الدولية بلغت بحلول 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 593.6 مليار دولار، مقابل 587.1 مليار دولار سجلتها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يعني ذلك أن الاحتياطيات ارتفعت بواقع 6.5 مليار دولار خلال أسبوع حيث يرجع ارتفاع قيمة الاحتياطيات الى "إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب".

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

يذكر أن روسيا تحتل حاليا المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي لمناجم الذهب بعد أستراليا والصين، والمرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس.

وتصدرت روسيا في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

انخفاض الدولار مقابل الروبل

ومن ناحية أخري، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم بمقدار "19 كوبيكا".

وبلغ بحلول الساعة 13:00 بتوقيت العاصمة الروسية "73.70 روبل" مقارنة بجلسة التداول السابقة.

وانخفض سعر صرف "اليورو" بمقدار 27 كوبيكا، ليصل إلى 89.82 روبل.

وجاء تعافي سعر صرف العملة الروسية نتيجة لزيادة الإقبال على الروبل الروسي مع اقتراب موعد سداد الضرائب للشركات في روسيا والتي من المقرر تحصيلها نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتدرس روسيا إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات، ومحاربة الفقر.

وقال دميتري بيسكوف، الممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية والتكنولوجية، إن الروبل الرقمي يمكن أن يجعل المدفوعات شفافة.