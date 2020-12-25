شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار كبير في ولاية تينيسي الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

قالت شرطة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية إن انفجاراً كبيراً يبدو «متعمدا»، وقع صباح الجمعة، وسط أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضحت شرطة الميدنة أنها فتحت تحقيقاً حول الانفجار، الذي وقع في وقت مبكر من صباح الجمعة، مشددة كان «متعمداً».

وتم تداول عدد من المقاطع المصورة لآثار الانفجار على منصات التواصل الاجتماعي، فيما قال مواطنون إنهم شعروا بالانفجار في أنحاء كثيرة من مقاطعة ديفيدسون.