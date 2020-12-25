شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الإمارات والحمرية تخطف أضواء «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

صعد دبا الحصن إلى المركز الثاني مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه العروبة 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف الحصن محمد المربوعي (47) وسيد عواج (51) وإبراهيم مصطفى ( 83)، وهدف العروبة رودريغو سيلفا.

ورفع الحصن رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 5 نقاط للعروبة.

وفاز العربي على مضيفه التعاون بهدف نظيف سجله فينيكيوس لوبيز في الدقيقة 57.

ورفع العربي رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 للتعاون.

وتقام في الـ4.45 دقيقة من مساء السبت ثلاث مباريات ساخنة في ختام الجولة السادسة، تجمع الأولى الإمارات مع الحمرية وهي قمة توافرت لها كل عوامل الإثارة، وفي الثانية يستقبل مسافي فريق دبا الفجيرة، وفي الثالثة يستضيف مصفوت فريق البطائح.

يسعى فريق الإمارات إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف الحمرية بملعبه في رأس الخيمة، وكان الأخضر خسر من العروبة وتعادل مع العربي في آخر مباراتين في الدوري، فيما خسر من شباب الأهلي في الكأس، وهو يرغب في العودة إلى المركز الأول الذي ذهب إلى البطائح بعد نتائجه الأخيرة، فيما يتطلع الحمرية إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة وهو يملك خمس نقاط مقابل عشر نقاط لمنافسه.

وسيقود الحمرية في اللقاء المدرب المواطن محمد إسماعيل بعدما كلف بالاشراف على الفريق بعد إقالة المدرب التونسي غازي الغرايري وتم ترفيعه من مساعد مدرب إلى مدرب للفريق، ولن يجد إسماعيل أفضل من الفوز على الصقور ليثبت أقدامه ويؤكد أن ثقة الإدارة بشخصه كانت في محلها، أما الخسارة فستكون بداية سيئة وقد تدفع النادي إلى التفكير في التعاقد مع مدرب جديد.

وبملعب مسافي يستهدف صاحب الأرض استعادة ذاكرة الفوز بعد أن قبل أول خسارة في الدوري أمام البطائح، وهويملك تسع نقاط في المركز الثالث فيما لـ«النواخذة» خمس نقاط في المركز السادس، وستكون مباراة اليوم الأولى للمدرب سليمان حسن الذي خلف المقال من منصبه طارق السيد في تدريب دبا وسيتواجه البلوشي مع صديقه وزميله السابق عبد الغني نوح حيث ستكون هناك مباراة خاصة بينهما.

وبدوره، يأمل مصفوت الذي حقق فوزه الأول في الجولة الماضية أن يكسب المواجهة ليصل إلى ست نقاط فيما يريد البطائح المضي قدماً في الطريق الصحيح بعد نتائج جيدة حققها الفريق بقيادة مدربه العبيدي، وهو يتصدر الترتيب حالياً برصيد 12نقطة.