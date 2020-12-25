شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء قوائم الانتظار.. المتحدة للخدمات الإعلامية تبرز إنجازات مصر × أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز خلالها إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضى مقطع فيديو توضح فيه ما تم إنجازه خلال هذا الشهر، مستندة للموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية.

وأوضح فيديو إنجازات مصر خلال شهر أبريل عام 2020 عدد من الإنجازات وهى :

1- إنشاء وتطوير 191 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

2- إنشاء وتطوير 171 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة بنى سويف.

3- إنشاء وتطوير 35 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الوادى الجديد.

4- إنشاء وتطوير 229 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة المنوفية.

5- إنشاء وتطوير 217 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الفيوم.

6- إنشاء وتطوير 247 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الغربية.

7- إنشاء وتطوير 49 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة البحر الأحمر.

8- إنشاء وتطوير 78 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الأقصر.

9- إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الجيزة.

10- إنشاء مستشفى الأمراض المعدية والمتوطنة بجامعة القاهرة.

11- إنشاء تسهيلات الإنتاج بمنطقة نياج بالصحراء الغربية بشركة بدر الدين للبترول.

12- المرحلتين الأولى والثانية من تطوير مستشفى الباجور النموذجى بالمنوفية.

13- إنشاء مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة.

14- مشروع إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.

15- الإسكان الاجتماعى بمحافظة البحيرة.

16- تطوير متحف قيادة الثورة بالقاهرة.

17- استكمال المرحلة التاسعة ب من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2.

18- محطتا رفع مياه على مصرف المحسمة غرب قناة السويس ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس.