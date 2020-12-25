أردوغان: نريد أن نقيم علاقات أفضل مع إسرائيل لكن لدينا مشاكل مع شخصيات عليا فيها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، مضيفا أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين، لكن أردوغان انتقد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، واعتبرها “غير مقبولة”.

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادلا طرد سفيريهما في عام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومعاملته للفلسطينيين.

وقال أردوغان للصحافيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة إن تركيا لديها مشاكل “مع شخصيات على أعلى مستوى” في إسرائيل، وهذه العلاقات من الممكن أن تكون “مختلفة تماما” لو لم تكن تلك القضايا موجودة.

وتابع أردوغان: “السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة إلينا. من المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين. تصرفاتهم التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة”.

ومضى يقول “لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما… نريد أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل”.

وتبادلت تركيا وإسرائيل طرد السفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت على إثرها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وتواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع.

وفي غشت الماضي اتهمت إسرائيل تركيا بمنح جوازات سفر لنحو عشرة من أعضاء حركة حماس في إسطنبول ووصفت ذلك بأنها “خطوة غير ودية للغاية” ستثيرها الحكومة مع المسؤولين الأتراك.