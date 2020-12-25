انفجار قوي يهز مدينة أمريكية.. إصابة عدة أشخاص واحتراق مبان وأكثر من 4 سيارات -فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة، وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وأكدت الشرطة أن انفجار السيارة الذي وقع اليوم كان متعمدا.

وقالت الشرطة إن مكتب التحقيقات الفدرالي يشارك في التحقيقات بشأن الانفجار الذي تسبب في أضرار بعدة مبان، واحتراق ما لا يقل عن 4 سبارات.

وأفادت شبكة الجزيرة استنادا إلى تقارير أولية بأن هناك سيارات أخرى مشبوهة في المنطقة التي تقع فيها الانفجار الذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن سيارة انفجرت وسط المدينة مما أسفر عن أضرار مادية.

وقالت المصادر نفسها إن الشرطة أخلت المنطقة وطوقت موقع الانفجار، بينما أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقعي فيسبوك وتويتر ألسنة دخان ولهب تتصاعد من المنطقة.

وقال شهود عيان كانوا قريبين من المكان إن المباني في المنطقة المجاورة وخارجها اهتزت بعد سماع دوي انفجار في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت محطة “دبليو كي آر إن” التلفزيونية المحلية عن مسؤولين قولهم إن الانفجار لا يبدو مريبا، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

كما نقلت المحطة ذاتها عن مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل أن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارا بالعديد من المباني.

وأفادت تقارير إخبارية أميركية بأن طواقم الطوارئ توجهت لموقع الانفجار.