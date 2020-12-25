تعليقا على المغرب.. عمرو موسى: لا يمكن للجامعة منع أية دولة عربية من التطبيع مع إسرائيل

تعليقا على الاتفاق، الذي وقعه المغرب، قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الجامعة لا يمكنها منع أية دولة عربية من التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح موسى، أمس الخميس، خلال لقائه مع الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، في برنامج “حديث القاهرة”، الذي يذاع على قناة “القاهرة والناس” المصرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الحالي لا يستطيع أن يقول لأية دولة أن تطبع أو لا تطبع مع إسرائيل، أو تحاربها.

وذكر عمرو موسى أن أمين الجامعة العربية، الحالي، أحمد أبو الغيط، دبلوماسي قديم، ومخضرم، ومدرك لكافة قضايا المنطقة، والدول العربية، مشيرا إلى أنه لا بد من حل تفاوضي بشأن القضية الفلسطينية، التي تحتاج إلى دعم عربي كامل.

وشدد موسى على أنه يمكن “حل الدولتين” من خلال الاستفادة من اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، مع كل من الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.