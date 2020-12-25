الداخلية: التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي الخميس المقبل

أعلن وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والخاصة بالغرف المهنية برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي، يوم 31 دجنبر 2020.

وذكر وزير الداخلية “المواطنات، والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، بما في ذلك بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلباتهم للتسجيل في هذه اللوائح، برسم المراجعة السنوية الجارية، ستنتهي يوم 31 دجنبر 2020”.

كما لفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين، الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور.

وتبعا إلى ذلك، أضاف البلاغ نفسه، أن المواطنات، والمواطنين، المعنيين، مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم، أو نقله، حسب الحالة، إما مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم الفعلية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma

ونبه وزير الداخلية، أيضا، المهنيين، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية، أو غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو غرف الصناعة التقليدية، أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل، بمناسبة المراجعة السنوية الجارية لهذه اللوائح، ستنتهي، أيضا، يوم 31 دجنبر 2020، وأضاف أن المهنيين، المقيدين في اللوائح الانتخابية المهنية، الذين غيروا نشاطهم المهني، أو مكان مزاولته، أن يتقدموا، قبل انتهاء الفترة المذكورة، بطلبات نقل تسجيلهم.

البلاغ نفسه أكد أنه يتعين على المهنيين المعنيين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم، أو نقله، حسب الحالة، إلى مكاتب السلطات الإدارية المحلية، التابع لها مقر مزاولة نشاطهم المهني، وذلك، قبل متم شهر دجنبر الجاري.