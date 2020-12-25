لقاء مباشر بين بهاوي ولمجرد على “أنستغرام”

يطل الفنانان سعد لمجرد، وزهير بهاوي، مساء اليوم الجمعة، على جمهورهما، لأول مرة، في بث مباشر مشترك على أنستغرام، للحديث عن عملهما الجديد ” الوجه الثاني”.

ويصدر العمل مباشرة بعد البث المباشر على شكل فيديو كليب بسيط، يجمع لقطات من تسجيل الأغنية داخل الاستوديو في المغرب، وآخر في فرنسا.

وقال لمجرد، سابقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “نأمل حقا في أن تستمتعوا بعملنا الجديد “الوجه الثاني”، زهير فنان، وكاتب عظيم، وهو شخص رائع، كنت سعيدًا جدًا لتعاملنا معًا”.

وأضاف المجرد: “المقطع بسيط جدًا، لقد تم تصويره في استوديوهات تسجيل في المغرب، وباريس. إنه بسيط، ولكن به طاقة كبيرة جدًا”.

وبدوره، قال بهاوي عن العمل مع لمجرد: “لي الشرف أن أتقاسم مع أخي الفنان، والنجم سعد لمجرد هذا العمل، الذي حضرنا له، واشتغلنا عليه بكل صدق، ومن القلب.. طالما انتظرنا أن نطل على جمهورنا”.

ويرتقب أن يصدر العمل الجديد على قناة زهير بهاوي في “يوتوب”، ويجمع بين موسيقى الراي، والأغنية المغربية العصرية، وهو من كتابة، وتلحين بهاوي.