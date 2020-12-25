الرجاء في مواجهة نارية مع الوافد الجديد إلى دوري المحترفين

يونس مردوخ

يستضيف فريق الرجاء الرياضي، المحتل المركز الأول بثلاثة انتصارات، وتعادل، يوم غد السبت، نادي شباب المحمدية، الذي يتمركز في الصف الرابع برصيد ثماني نقاط، حصدها من انتصارين، وتعادلين، خلال أربع مقابلات.

وسيدخل فريق أيت منا، وكله عزيمة، للاطاحة بأبناء السلامي في فخ التعادل، أو خلق المفاجأة، وتحقيق الانتصار، وهو ما يتمناه رئيس شباب المحمدية، الذي يخرج دائما بتصريحات نارية، واستفزازية تجاه النسور الخضر، والذي لديه صراعات مع الرئيس السابق للرجاء الرياضي، جواد الزيات، بالإضافة إلى التصريح، الذي خرج به عندما حل ضيفا على الرمضاني، في برنامج «مع الرمضاني” بقوله: “المحمدية كبيرة على الرجاء”، وهو ما أثار غضب الجماهير الرجاوية، فبدأت ترد عليه، من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن غضبها: «حنا عندنا تاريخ ماشي غي لفلوس».

وما سبق ذكره سيجعل لاعبي الرجاء يدخلون إلى أرضية ملعب محمد الخامس، لتحقيق الفوز ولا شي غيره، لرد الاعتبار، وإعطائه درسا، على الرغم من أن فريق الرجاء سيدخل المواجهة، وهو منقوصا من أبرز نجومه، المايسترو عبد الإله الحافيظي، الذي أصيب في آخر مقابلة لعبها ضد نهضة بركان، وكذلك غياب عمر بوطيب، بسبب الإصابة.

يذكر أن المبارة ستلعب، غدا السبت، على أرضية مركب محمد الخامس، في الساعة الخامسة و النصف زوالا.