استئناف الحوار بين ممثلي أرباب النقل السياحي والمجموعة المهنية للبنوك بشأن تأجيل سداد القروض

من المرتقب أن يستأنف ممثلو أرباب النقل السياحي الحوار مجددا، مع مدير المجموعة المهنية للبنوك، بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي الحوار المذكور، بعد مراسلة الفيدرالية الوطنية للنقل المهني، قبل أيام، نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، قبل أيام، مطالبين إياها، باستئناف الحوار، تفعيلا لقرارات الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، يوم 23 نونبر الماضي، وحضرته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحوار المرتقب يهدف إلى التوصل إلى حل توافقي لتأجيل سداد الديون، التي تثقل كاهل المهنيين في هذا القطاع، الذين تواعدوا باللجوء إلى القضاء، في حالة إذا أغلق باب الحوار مع المجموعة المهنية للبنوك.

وتؤكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن “الظرفية الحالية تفرض على مقاولات النقل السياحي عيش أزمة خانقة، بسبب تأثير أزمة كورونا على السوق العالمية، وهي الأزمة، التي يتوقع أن تتفاقم، بعد إعلان بعض الدول الحجر الصحي الشامل، إثر ظهور سلالة جديدة من كورونا”.

وتطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب بـ”التخفيف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض، وتفعيل مقتضيات عقد برنامج عامي 2020 و2022”، موضحة أن “بعض الشركات المانحة للقروض تستغل الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هاته الأزمات”، مبرزة أن “الأسواق، التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها توجد في الدول، التي دخلت في موجة ثانية من الوباء، ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على قطاع السياحة في المغرب”.

