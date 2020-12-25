شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا عن "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة زويلي مخيز في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس أن نوعا جديدا تم رصده بالمملكة المتحدة تحور في موقع يشتهر بسلالة جنوب افريقيا المعروفة باسم "501 . في 2" ولكنهما "سلالتان مستقلتان للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال إنه لا يوجد دليل على أن "501 . في 2" يسبب مرضا أكثر خطورة أو يزيد الوفيات أكثر من أي متغاير آخر التي انتشرت حول العالم.
تأتي تصريحات مخيز بعد يوم من إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وأن أي شخص كان هناك في الأسبوعين الماضيين يجب أن يخضع للحجر الصحي على الفور. وأوقفت دول أخرى عدة الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا.
وقال مخيز إن السلالة البريطانية الجديدة جرى التعرف عليها قبل نحو شهر من تطور النوع المتحور الجنوب أفريقي، مستشهدا ببحث جاري من جانب "شبكة مراقبة الجينوم في جنوب أفريقيا" الذي جرى البدء فيها في حزيران/يونيو. ووصف إعلان هانكوك بأنه "مؤسف".
وسجلت وزارة الصحة رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بكورونا أمس الخميس بلغ 14 ألفا و305 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 968 ألفا و563 حالة.
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