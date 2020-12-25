افاد مصدر امني، الجمعة، بان شخصين اصيبا بجروح خلال شجار عائلي استخدمت فيه الاسلحة النارية جنوبي بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة ابو دشير التابعة للدورة، ما اسفر عن اصابة اثنين من العائلة بجروح مختلفة". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة اثنين بمشاجرة عائلية بـ' الأسلحة' جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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