السفارة الامريكية تصدر توضيحا حول انباء اغلاقها

نفت السفارة الامريكية في بغداد، الجمعة، الانباء التي تداولتها وسائل اعلام حول اخلائها من الموظفين والعاملين.

وقالت السفارة في تغريدة على توتير انه "نشهد شائعات بأن السفارة قد تم إخلاؤها". واضافت "يبقى السفير تولر في بغداد ، والسفارة مستمرة في العمل".

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