مقدمة لردع إيران.. خيارات نقل السفارة الأمريكية ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد، مع وجود موقعين محتملين لنقلها إلى أحدهما.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين مطلعين على المناقشات أن الولايات المتحدة تفكر في إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء شنتها المليشيات المدعومة من إيران.

وقد تكون هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد النظر، مقدمة للانتقام من إيران، التي سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الضوء عليها باعتبارها دولة راعية للإرهاب.

وأشار "أكسيوس" إلى احتمال نقل السفير الأمريكي ماثيو تولر إما إلى أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، وإما إلى قاعدة الأسد الجوية غربي العراق، حال قرر مغادرة بغداد.

وألقى بومبيو باللوم على "المليشيات الموالية لإيران"، قائلًا خلال بيان إن "المليشيات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية هي نفسها التي تسرق موارد الدولة العراقية على نطاق هائل، لتهاجم المتظاهرين السلميين والنشطاء، وتنخرط في عنف طائفي".

كما وجه موظفو السفارة أصابع الاتهام إلى إيران، قائلين خلال تغريدة مشتركة أن "هذا النوع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة الحكومة العراقية".

وليل الأحد الماضي، شهدت المنطقة الخضراء ببغداد، انفجار عدد من الصواريخ على مقربة من السفارة الأمريكية، في هجوم أدانته واشنطن وحملت مسؤوليته لمليشيات مدعومة من إيران.

هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، خصوصا الأمريكية وقواعد التحالف الدولي، تتعرض إلى اعتداءات متكررة بالصواريخ والمتفجرات، تتهم فيها مليشيات مسلحة تابعة لإيران بتصفية خصوم طهران عسكريا على أرض العراق.

وصعدت الفصائل المسلحة من حدة هجماتها منذ مطلع العام الحالي، على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد وأرتال قوات التحالف، بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإرهابية، قاسم سليماني، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قرب مطار بغداد في غارة أمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت إنذارا في وقت سابق إلى السلطات العراقية بإغلاق مقر سفارتها في بغداد وإنهاء تمثيلها الدبلوماسي جراء تأزم الأوضاع والتهديدات الأمنية التي تطال مصالحها.