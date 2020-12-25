"إف بي آي": إيران وراء قائمة اغتيالات مسؤولي الانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤولون فيدراليون أن إيران تقف وراء "قائمة الاغتيالات" الإلكترونية التي تضمنت مسؤولي الانتخابات الأمريكية.

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية فإن إيران أعدت "قائمة اغتيالات" عبر الإنترنت تضم مسؤولين في واشنطن ساعدوا في إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتصديق على نتائجها.

وتحت عنوان "أعداء الشعب"، جرى صياغة القائمة لتكون بمثابة دعوة لحمل السلاح لمؤيدي الرئيس دونالد ترامب للانتقام من العديد من مسؤولي الدولة والمسؤولين الفيدراليين، بالإضافة إلى موظفي شركة تصنيع معدات التصويت "دومينيون فوتينج سيستمز".

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالة الأمن السيبراني الأمريكي، خلال بيان، أنهما لديهما معلومات موثوقة تشير إلى أن جهات سيبرانية إيرانية كانت المسؤولة عن الواقعة.

واشتملت القائمة على صور وعناوين منازل مزعومة ومعلومات التواصل الخاصة بأشخاص ربطهم بعض أنصار ترامب بنظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة حول سبب خسارته في الانتخابات.



وقالت الوكالتان إن إنشاء موقع "أعداء الشعب" بعد الانتخابات يكشف نوايا إيران المستمرة لخلق حالة انقسامات وانعدام الثقة داخل الولايات المتحدة، وتقويض الثقة العامة في العملية الانتخابية للبلاد.



وتعد تلك المرة الثانية خلال شهرين التي يقول فيها المسؤولون الفيدراليون إن إيران أججت تهديدات العنف اليميني المتطرف بشأن الانتخابات.

ووفق مراقبين فإن إيران هندست حملة تقوم على إرسال رسائل بريد إلكتروني لترهيب الديمقراطيين المسجلين في فلوريدا بزعم أنها قادمة من إحدى الجماعات الموالية لترامب.