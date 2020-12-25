المغرب يتهم "رايتس ووتش" بالتحامل وترويج مغالطات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر المغرب، الجمعة، "مغالطات" منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول ملفه الحقوقي لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية.

عبرت المملكة المغربية عن استنكارها ورفضها للاستغلال المكشوف من طرف منظمة هيومن رايتس ووتش، لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

جاء ذلك في بيان للمندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، وحمل ردها على بيان سابق للمنظمة، عمدت فيه إلى ترويج مجموعة من "الادعاءات المغرضة، التي لا تستند إلى أي وقائع حقيقية".

والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، هي مؤسسة تابعة لرئيس الحكومة في المملكة المغربية، تعمل على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.

خرق لضوابط الحياد والموضوعية

ولفتت المندوبية في بيانها، إلى أن المنظمة ضربت بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تبنيها وترويجها طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا.

ونبهت إلى أن بيان المنظمة لجأت فيه، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها.

وأضافت المندوبية، بهذا الخصوص، أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة “الكركرات”، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وذكر بلاغ المندوبية بأن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوربية والأفريقية منذ قرون، قد حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي.

طابع سياسي

وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

وتبعاً لذلك، تضيف المندوبية، فإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها.

وفي المقابل شددت على أنه كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال.

وفي نفس السياق، فضحت المندوبية تحامل المنظمة على المغرب لصالح المليشيات الانفصالية، وذلك من خلال تجاهلها حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة.

ترويج للمغالطات

وخلص بيان المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايتس ووتش تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات.

وأردف “ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ7 بعثات للسلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.

والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، هو مؤسسة خلقها دستور 2011 بالمملكة، تتمتع بالاستقلال الكامل عن أي سلطة حُكومية، ويشتغل فيها حُقوقيون مغاربة من شتى التوجهات السياسية والأيديولوجية، ناهيك بتمتع تقاريرها بمصداقية كبيرة.