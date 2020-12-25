- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزير صحة لبنان يعلن تسجيل إصابة بسلالة كورونا الجديدة قدمت برحلة من لندن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 ديسمبر 2020
أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" دخلت البلاد عبر رحلة من العاصمة البريطانية، لندن.
جاء ذلك في تغريدة للوزير اللبناني على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".
وفي تغريدة سابقة الأربعاء، قال الوزير اللبناني: "ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة.. وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات اتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الخميس، تسجيل 2708 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 165933 حالة كما تم تسجيل 20 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزير صحة لبنان يعلن تسجيل إصابة بسلالة كورونا الجديدة قدمت برحلة من لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.