شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زعيم المعارضة في مالي إسماعيل سيسي عن 71 عاما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو – رويترز

قال المتحدث باسم المعارض المالي المخضرم إسماعيل سيسي، الجمعة، إن سيسي توفي عن 71 عاماً بعد شهرين من إنهاء احتجازه لفترة طويلة من قبل متطرفين.

وكان سيسي، وهو وزير مالية سابق خسر انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم أبو بكر كيتا عامي 2013 و2018 ، يعتبر من بين الأوفر حظاً في انتخابات من المتوقع أن تُجرى أوائل عام 2022 بعد الإطاحة بكيتا في انقلاب عسكري في أغسطس / آب.

وقال المتحدث نوحوم توجو: «أؤكد أن إسماعيل توفي الليلة الماضية في باريس». وذكرت وسائل إعلام فرنسية إنه توفي متأثراً بإصابته بمرض «كوفيد-19».

واختطف مسلحون سيسي في مارس /آذار خلال الدعاية لانتخابات برلمانية في منطقة تمبكتو في شمال البلاد. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر /تشرين الأول مع عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونا ورهينتين إيطاليتين.