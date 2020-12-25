شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الإبل والصقور الفائزة بمهرجان الظفرة 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهرجان الظفرة الرابع عشر، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج الفائزين بشوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل - محليات بمزاينة الإبل.

حضر إعلان النتائج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، بالمنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل - محليات، عن فوز منقية صقر ناصر سالم المنصوري بالمركز الأول، وجاءت ثانية منقية حاكم مبخوت عبدالله المنهالي، وحلت في المركز الثالث منقية ضحي علي صياح محمد المنصوري.

وتوج الفائزين في أشواط مزاينة الصقور للفروخ (شوط جير شاهين + جير تبع)، والتي تنظم بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، بميدان الصقور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وأحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم للصيد.

وأسفرت نتائج شوط جير شاهين - فرخ، عن فوز خالد آل شافي بالمركزين الأول والثاني عن الصقرين «تحذير» و «مليح» على التوالي، فيما جاء بالمركز الثالث الصقر «مهول» لسالم الهاجري.

وفي شوط بيور قرموشة فرخ، حصد المركز الأول الصقر «دلما» لخالد بن ناصر بن مذكر آل شافي، والمركز الثاني الصقر «عجايب» لهزاع الهاجري، وفي المركز الثالث «أبوظبي» لسالم الهاجري.

أما في شوط بيور جير - فرخ، فقد كان المركز الأول من نصيب الصقر «صمصام» والمركز الثاني الصقر «طحان» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وفي المركز الثالث الصقر «شالوم» لخالد آل شافي.