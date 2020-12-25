شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منعطفات في ختام «الحادية عشرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات مساء السبت، ستسهم في رسم ملامح الصراع على اللقب أو حتى مراكز الفرق في جدول الترتيب.

وستكون مباراة شباب الأهلي مع بني ياس أبرز اللقاءات، وهي«بروفة» قبل موقعتهما في نصف نهائي الكأس، بينما سيكون على الجزيرة الوصيف تجاوز عقبة ضيفه عجمان، في الوقت الذي سيتحول النصر الثالث إلى ملعب حمدان بن زايد الصعب ليحل ضيفاً على الظفرة، بينما يستقبل العين ضيفه اتحاد كلباء.

ويستقبل شباب الأهلي التاسع (14 نقطة) في التاسعة مساء ضيفه المتألق هذا الموسم بني ياس الرابع (19 نقطة) في موقعة حساسة بالنسبة إلى الفريقين.

يدرك شباب الأهلي أن الفوز بالدرع بات يحتاج إلى معجزة، وهو ما يتطلب سلسلة من النتائج الإيجابية وعدم نزف المزيد من النقاط، مع نيل هدايا من المنافسين لتأمين مقعد آسيوي على الأقل، في حال فشل في المنافسة.

وسيفتقد المهندس مهدي علي اليوم خدمات كل من أحمد خليل وكارتابيا وهيلدون راموس ومحمد مرزوق.

ويأمل بني ياس أن يواصل مسلسل التألق والتوهج بعد التأهل إلى المربع الذهبي على حساب الوصل، وسط تألق «البديل السوبر» أحمد شحدة بوناموس الذي بات الورقة الرابحة للمدرب إيسيلا.

يدرك المدرب الروماني الذي بات يستقطب الأضواء محلياً وخليجياً بعد الحديث عن رغبة النصر السعودي في التعاقد معه، أن الفوز وحده سيفتح له أبواب الصراع على اللقب، خاصة مع اقتراب ختام مرحلة الذهاب.

ويعتمد الفريق على قدرات الهداف البرازيلي جواو بيدرو، أملاً في أن يستغل الأخير تمريرات خيمينز وسواريز، والثغرات التي قد يجدها السهم سهيل النوبي في دفاع «الفرسان».

ويستقبل الجزيرة الوصيف (23 نقطة) في التاسعة مساء ضيفه عجمان وصيف القاع (3 نقاط) في مباراة تبدو في متناول أصحاب الأرض على الورق.

يأمل «فخر العاصمة» أن يضيف عجمان إلى لائحة ضحاياه، وأن يواصل العزف على وتر الانتصارات للمباراة السادسة توالياً، بما يساعده في ضمان البقاء شريكاً في القمة.

ويحتاج الفريق مرة جديدة إلى دور النجم علي مبخوت ومعه شريكه زايد العامري الذي عاد ليضع بصمة ويصنع فارقاً مع خلفان مبارك الذي بات الورقة الرابحة في تشكيلة المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

وسيخشى أصحاب الأرض من مفاجآت الضيوف، خاصة بعدما أبلى فريق المدرب أيمن الرمادي البلاء الحسن في المباريات الأخيرة، وإن فشل حتى الآن بتذوق طعم الفوز في كل المسابقات.

الظفرة- النصر

ويتحول فريق النصر الثالث (20 نقطة) إلى ملعب حمدان بن زايد ليحل ضيفاً على الظفرة الثامن (15 نقطة) في السادسة مساء.

تعتبر المباراة منعطف طريق بالنسبة إلى النصر، خاصة بعد الخسارة التي مني بها في المرحلة السابقة أمام العين، ما فوت عليه فرصة الدخول شريكاً في الصدارة مع الشارقة والجزيرة.

ويعول الفريق الأزرق مرة جديدة على قدرات النجم ضياء سبع ومعه تيغالي بينما يتوجب على كواس أن يفعل من إيجابياته سواء على مستوى الصناعة أو التسجيل حتى يكون مصدر قوة إلى جانب الثلاثي الذي يبرز فيه ريان منديز.

ولن يكون الظفرة الخصم السهل أمام «العميد»، حيث يعول بدوره على قدرات الأردني ياسين البخيت والبرازيلي دينيلسون من أجل إيجاد ثغرات في دفاع المنافسين، بينما يتولى المغربي عصام العدوة قيادة خط الظهر.

العين- كلباء

وسيحاول فريق العين الخامس (18 نقطة) تحقيق فوزه السادس هذا الموسم والثاني توالياً حين يستقبل على أرض استاد هزاع بن زايد ضيفه اتحاد كلباء السادس (17 نقطة) في السادسة مساء.

ويريد الزعيم ضمان نيل العلامة الكاملة التي تثبت موقعه في صلب الصراع، بعدما استفاد في المرحلة السابقة من انتصاره على النصر، وتعثر المتصدر الشارقة بالخسارة أمام بني ياس.

يدرك العيناويون أن فارق النقاط الخمس مع الصدارة، ليس بالأمر الصعب، لكن لا يغيب عن بالهم أن أي تعثر جديد قد يكون باهظ الثمن، وقد يؤدي إلى تخبر الآمال في المنافسة.

وسيدخل كلباء اللقاء أملاً في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للجولة السابعة على التوالي، بعدما حقق رقماً تاريخياً شخصياً، بتحقيق 4 انتصارات وتعادلين في آخر 6 جولات، وإن كان سيفتقد خدمات الهداف مالابا للجولة الثانية توالياً للإيقاف.