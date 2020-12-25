شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعيد مقتنيات سقطت في المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت شرطة دبي ممثلة بفريق الغواصين بقسم الإنقاذ البحري من إعادة مقتنيات تمثلت في «محفظة تحتوي على هوية وبطاقات بنكية ومفتاح مركبة وهاتفين» لرجل آسيوي سقطت مقتنياته في «عمق مياه سد حتا» أثناء ممارسته نشاط التجديف بواسطة «الكاياك».

وتفصيلاً قال المقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، إن رجلاً آسيوياً قام بالتواصل مع إدارة مركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 يطلب مساعدة شرطة دبي له، بعد سقوط مقتنياته أثناء قيامه بممارسة نشاط التجديف، وبعد تواصل غرفة القيادة والسيطرة مع قسم الإنقاذ البحري، انتقلت دورية الإنقاذ البحري المتمركزة في مركز شرطة حتا لتحديد موقع سقوط المقتنيات في السد، حيث تم تحديد خطة البحث وباشر الغواصون بالنزول إلى أعماق السد للبحث، وتمكنوا من إيجاد المقتنيات وإعادتها لمالكها.

وأضاف النقبي، إن حرفية فرق الغواصين والإنقاذ البحري في شرطة دبي مكنتهم من أداء المهمة بطريقة دقيقة وناجحة، بالرغم من أن الرؤية في المياه كانت غير واضحة، وضعف وصول أشعة الشمس بسبب الغيوم التي تشكلت في المنطقة يشكل تحدياً في البحث، وكذلك برودة المياه، منوهاً إلى أن هذه العملية كانت الثانية خلال يومين متتالين حيث تمكن الفريق أيضاً من استخراج مقتنيات امرأة عربية فقدت محفظتها في السد.