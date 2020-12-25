شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر حبساً لآسيوي شرع في سرقة إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عامل نظافة آسيوي 3 أشهر وغرامة 367 درهماً والإبعاد؛ بعد إدانته بسرقة 700 دولار من زائر إفريقي مقيم بأحد الفنادق بدبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي حين تقدم زائر إفريقي (35 عاماً) ببلاغ يفيد بأن عامل تنظيف الغرف بالفندق الذي يقيم به سرق 700 دولار من محفظته، وحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المدان حضر إلى الغرفة وطلب تنظيفها، وبعد السماح له ذهب المجني عليه إلى دورة المياه حيث سمع خلال تواجده بها صوت احتكاك أوراق.

وذكر المجني عليه أنه سأل المدان عن العبث في محفظته فأجاب بالنفي، وقام الزائر بتفتيش العامل وأخرج 100 دولار من جيبه، وحينها أقر المدان بأخذ المبلغ من محفظة نقود المجني عليه وتوسل إليه بعدم إبلاغ الشرطة، وفي ذات اليوم اكتشف المجني عليه اختفاء 700 دولار من محفظته فأيقن أن المدان سرق المبلغ.

وأقر المدان في تحقيقات النيابة بأنه شرع في سرقة 100 دولار من محفظة المجني عليه.



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