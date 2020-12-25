من منزله.. ترامب يهاجم تويتر مجددًا: «يخنق حرية التعبير عمدًا وقمع الحقيقة»

في اتهامًا جديدًا أطلقه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمنصة "تويتر" ينضم لسلسة الاتهامات التى يطلقها كل حين، ولكن المرة قال ترامب: إن تويتر يخنق الحريات ويعمل على قمع الحقائق وينضم إلى وسائل الاعلام التى تخفي الحقائق.

وغرد ترامب في رسالة على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "يتجه موقع Twitter إلى الجنون مع باقي الاعلام، ويحاولون جاهدين قمع حتى الحقيقة.. هذا يظهر مدى خطورتهم، ويخنقون عمدًا لحرية التعبير".

وأكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن ما تفعله منصة تويتر ووسائل الاعلام من خنق الحريات واخفاء الحقائق خطير جدا على الولايات المتحدة، وتساءل قائلا: "هل يعلم الكونجرس أن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها الشيوعية؟ .. إلغاء الثقافة في أسوأ حالاتها". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفى وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكى هجومه على مواقع السوشيال ميديا، وقال فى تغريدة له إن موقع تويتر أصبح خارج السيطرة، مشيرا إل أن قوانين حكومية سمحت له بذلك، وقال ترامب فى تغريدته: " "توتير خارج السيطرة، وأصبح هذا ممكنا من خلال منحة حكومية ممثلة فى البند 230".

وعلى جانب آخر، أخبر موقع تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أن متابعين الرئيس دونالد ترامب لن ينتقلوا إلى الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض فى يناير، وهو عكس ما حدث عند تولى ترامب الرئاسة، وتعنى هذه الخطوة أن حسابات إدارة بايدن ستبدأ بدون متابعين، مما يقطع الطريق أمام بايدن للوصول فورًا إلى ملايين الأشخاص الذين يتابعون حاليًا الحسابات الرسمية التى يستخدمها ترامب، فلدى الحساب الرئاسى الرسمى POTUS أكثر من 33 مليون متابع، بينما لدى حساب البيت الأبيض نحو 26 مليون متابع.

وقال روب فلاهيرتى، المدير الرقمى لبايدن، عبر حسابه على موقع تويتر: "أبلغنا تويتر أنه اعتبارًا من الآن، يتعين على إدارة بايدن أن تبدأ من الصفر"، وأضاف فى وقت لاحق أن فريق بايدن يرفض خطط الشركة.

وقال المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، إن الشركة "تجرى مناقشات جارية مع فريق بايدن الانتقالى بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بتحويل حسابات البيت الأبيض".