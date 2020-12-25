شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الأمين العام السابق لمجلس النواب بالغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من أهالى قرية بار الحمام، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، جنازة والدة المستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب السابق، عضو مجلس النواب الحالى، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

ووصل الجثمان بعد إنهاء إجراءات التغسيل والتكفين بسيارة نقل الموتى من أحد المستشفيات، وأدى الأهالى صلاة الجنازة على الجثمان فى الخلاء عقب صلاة العصر، والتزم المشيعون بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم نقل الجثمان داخل سيارة نقل الموتى ودفنها بالمقابر.

وتلقى المستشار أحمد سعد، واجب العزاء فى والدته على المقابر واقتصر العزاء على تشييع الجنازة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.