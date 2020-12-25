شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة الأمين العام السابق للنواب بالغربية تمهيدا لدفنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل جثمان والدة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، وعضو برلمان 2020 قرية بار الحمام بسيون بمحافظة الغربية، ويقتصر العزاء على الجنازة نظرا للظروف الحالية.
جدير بالذكر، أن المستشار أحمد سعد الدين شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، فى برلمان 2015، وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث فاز فى انتخابات النواب 2020.
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