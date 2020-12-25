شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزت القاضى: ملفات الصحة والتعليم والمصريين بالخارج أبرز أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عزت القاضى، إن تركيبة مجلس النواب المقبل الحزبية والسياسية تؤكد أن هناك تعددية حزبية كبيرة، إلى جانب تمثيل مشرف لتنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين، مما يعنى إثراء للحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن يكون جميع الأعضاء عند آمال وطموح المصريين، وهمزة الوصل بينهم وبين السلطة التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس النواب لـ"الخليج 365"، أن هذا التمثيل سينعكس على الشارع المصرى، لافتًا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والمصريين بالخارج، من أهم وأبرز الموضوعات التى سيكون حريص على إلقاء الضوء عليها بصورة كبيرة تحت القبة، مشيدا بالجهود المبذولة فى قطاع الصحة والتعليم، متمنيا أن يكون هناك المزيد من الخطط فى هذا الصدد.

وتابع عضو مجلس النواب: "ملف الزراعة من الملفات الهامة أيضا، إلى جانب ملف الرياضة"، موضحًا أن استخدامه للأدوات الرقابية سيكون فى هذه الملفات سواء قطاع التعليم، الصحة، المصريين بالخارج، الرياضة، مشيدا بتمثيل المرأة والشباب فى البرلمان الجديد، وأسر الشهداء، وذوى القدرات الخاصة.

وأضاف: "التمثيل بمجلس النواب المقبل على حجم الدولة الصرية، ما يحدث فى برلمان 2020 بمثابة نقلة كبيرة فى تاريخ الحياة النيابية، وسيكون شكل وأداء البرلمان الجديد مختلف جملة وتفصيلا".