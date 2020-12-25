شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ناعيا المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزا قضائيا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين فى بيان له: "الراحل المستشار لاشين إبراهيم أدى مهاما وطنية كبيرة فى مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية، حيث كان رجلا وطنيا من الطراز الأول، وبذل مجهودا كبيرا فى اكتمال الغرفتين التشريعيتين، لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب" .

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما.