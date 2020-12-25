شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربى.

وقامت فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ نائبة عن رئيس المجلس، بزيارة لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك نقلت خلالها تمنيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الشيوخ لقداسته بعام ميلادي يحمل الأمن والاستقرار للجميع.

وأشارت فيبى فوزى، إلى ما يمثله هذا العيد من معانى الحب والسلام واللحمة الوطنية، بين جميع المصريين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصري الواحد في جهود رفعة ورقى البلاد، وتمنت أن يزيح الله الغمة والبلاء عن مصر والعالم أجمع، مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع، بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان.

من جهته، أكد قداسة البابا، سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ، متمنياً لرئيس وأعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة، موضحاً الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به في المنظومة التشريعية المصرية، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء المستشار الدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.







