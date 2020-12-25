شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينعى المستشار لاشين إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال مطر: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسي، ننعي المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خالص التعازي لأسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

توفى اليوم الجمعة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.

المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.