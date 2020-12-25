شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: فوز مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية ونقيب الصحفيين خالص التهنئة لكل الزميلات والزملاء والمؤسسات الصحفية والإعلامية من مختلف أنحاء الوطن العربى عموما والمصريين خصوصا، الفائزين بجوائز هذا العام في مختلف الفروع.

وخص ضياء رشوان صحيفة الخليج 365 وموقعها الإلكتروني الفائزة هذا العام بجائزة الصحافة الذكية بالتهنئة لكونها أول صحيفة مصرية تفوز بهذه الجائزة.

ووجه رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية التحية والتهنئة لكل القائمين والزملاء على تحرير وإدارة الخليج 365 وفى مقدمتهم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، على الفوز المستحق، متمنيا دوام التفوق والإنجاز عبر الجهد والأداء المتميز.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.