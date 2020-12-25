تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى المستشار لاشين إبراهيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل حزنٍ وأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الرحمة والغفران.
وتوفى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.
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