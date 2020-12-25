شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين ناعيا المستشار لاشين إبراهيم: قامة وقيمة قضائية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم. وقال حسين زين، إن المستشار الراحل لاشين إبراهيم قيمة وقامة قضائية كبيرة، وله دور وطنى كبير ومشرف فى إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية بنزاهة وشفافية فى مرحلة هامة من تاريخ الوطن. وقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، العزاء والمواساة لأسرته ولأسرة القضاء المصرى النزيه الذى فقد أحد رجاله الشرفاء، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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