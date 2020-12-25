شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما نعى كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، الفقيد الراحل. ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار لاشين إبراهيم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.