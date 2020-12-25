شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى والدة المستشار أحمد سعد، عضو مجلس نواب 2020، التي وافتها المنية صباح اليوم.

هذا وتوفى اليوم الجمعة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.

المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.