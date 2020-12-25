شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على نائب قعيد وتسقطه من كرسيه المتحرك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للانتهاكات التى يقوم بها النظام التركى، اعتدت قوات الأمن التركية على نائب حزب الشعوب الديمقراطي، موسى بيروغلو، في محافظة ديار بكر، ما أدى إلى سقوطه من على كرسيه المتحرك.
وهاجمت الشرطة التركية أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب المناطق الديمقراطية الذين احتجوا على اعتقال النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان، في محافظة ديار بكر.
وخلال التدخل، تعرض نواب حزب الشعوب الديمقراطي أيضًا للضرب إلى جانب اعتقال العديد منهم، وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على جوفان، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر، بتهمة ممارسة الإرهاب، وجاء الحكم بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عن جوفان، وأسقط عضويتها وطردها في يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.
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