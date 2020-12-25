ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1 % ، مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 7ر18 مليون حالة، حتى الساعة السادسة و49 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حتى الآن، وهو 04ر2 مليون حالة، بزيادة بنسبة 7ر1% مقارنة بنفس الوقت اليوم السابق.

وسجلت ولاية ماين أيضا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 6ر3%، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 21 ألفا و226.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 304 أشخاص.