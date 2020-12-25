تحويل دعم الخبز لنقدي وتجميد العلاوات الدورية.. الحكومة ترد على 7 شائعات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سياسة الحكمة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد الخليج 365 7 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع الجاري والتي جاءت كما يلي:

تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل، مُوضحةً أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مُشددةً على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وأوضحت الوزارة، أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضاً على دمج عدداً من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.

تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية

قالت هيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لتداول أي أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية.

وأضافت الهيئة، أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية

قالت وزارة المالية، أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وأضافت وزارة المالية، أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، موضحة أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.

ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية.

وأضافت الوزارة، أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، ونشير إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لظهور أي بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الزراعة، أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.

وأشارت إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

عجز في مياه الري يؤدي لبوار الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لوجود عجز في مياه الري سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات.

وأكدت الوزارة، على التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الزراعات بكافة محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.