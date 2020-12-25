أسعار اليورو والدولار الكندي تتراجع مقابل الجنيه .. التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، أمس الخميس مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، تراجع سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 19.05 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الجنيه الإسترليني، خلال الأسبوع، ليسجل أمس الخميس، 21.10 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع مقابل 21.11 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الكندي، ليسجل أمس الخميس 12.17 جنيه للشراء و12.27 جنيه للبيع مقابل 12.27 جنيه للشراء و12.40 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 15.08 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع مقابل 15.10 جنيه للشراء و15.29 جنيه للبيع.