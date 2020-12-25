فلسطين تشيد بموقف تونس الرافض للتطبيع مع اسرائيل

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، والذي عبرت عنه الخارجية التونسية في بيان لها ، اعتبرت فيه "التطبيع مع إسرائيل في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".
وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الثابت لتونس من دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والذي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
(وفا)
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