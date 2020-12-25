السعودية تُسجل 178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361 ألفا و903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 376 حالة حرجة.



وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسجيل 207 حالات تعافي جديدة؛ ليصل

عددإلى 352 ألفا و815 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 6168 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 357 ألفا و623

حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 347 ألفا و176 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 347176 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.