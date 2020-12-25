نظام جدارة للتوظيف.. رابط أسماء المقبولين في الدفاع المدني 1442 بشكل مبدأي

فتح استعلام نتائج الدفاع المدني للقبول على وظائفها، والكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات بصفة مبدئية، من أجل استكمال الاختبارات ومطابقة البيانات واستكمال إجراءات الترشيح النظامية، بعد فحص بيانات المتقدمين الأولية عبر منظومة جدارة، واختيار من انطبق عليهم شروط التقديم، واجتازوا عناصر المفاضلة التي تم وضعها وفق ألية العمل على منظومة التوظيف الإلكتروني، لتبدأ مرحلة جديدة من الاختبارات سيتم على إثرها تحديد الترشيحات النهائية لأكفاء العناصر .

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه سيتم

التواصل مع أسماء المرشحين والمرشحات، من خلال البريد الإلكتروني والأرقام الهاتفية التي تم تسجيلها عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية، حتى يتم تحديد مواعدي المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات الرسمية من واقع الوثائق الواجب تقديمها، وورد ذكرها ضمن نتائج الدفاع المدني 1442 المعلنة على الموقع الرسمي للمدرية، وقد تم التنويه عن كون الترشيح المبدئي لا يعني أنه قد تم القبول بصفة نهائية، حتى يتمكن المرشحين والمرشحات من اجتياز الاختبارات.

استعلام نتائج الدفاع المدني 1442 (من هنا)

استعلام نتائج الدفاع المدني 1442 (من هنا)

استعلام نتائج الدفاع المدني 1442 (من هنا)

أكدت مديرية الدفاع المدنية انه لن يتم النظر في المستندات التي ترد بعد فترة المطابقة والمراجعة للبيانات، وسيعد المتخلف عن الحضور، عدولاً منه عن الترشيح، وقد تم إرفاق كشوف المرشحين والمرشحات على الموقع (https://www.998.gov.sa) وتحديد المستندات الواجب تقديمها أصل وصورة للأتي:

الهوية الوطنية

وثيقة التخرج موضح بها التقدير وتاريخ التخرج والمعدل التراكمي.

معادلة وزارة التعليم لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة.

عدد ثلاثة صور بمقاس 4×6.