النمسا تُسجل 1851 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1851 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 349 ألفا و55 حالة.. منها 318 ألفا و154 حالة.. بينما توفى 5783

شخصا.



وأشار البيان إلى تواجد 2454 حالة في المستشفيات منها 409 حالات في العناية المركزة.



وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت391 حالة.. يليها النمسا العليا 369

حالة.. والنمسا السفلى 346 إصابة، وستيريا 242 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 52.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.