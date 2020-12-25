النمسا تُسجل 1851 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1851 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
شخصا.
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 349 ألفا و55 حالة.. منها 318 ألفا و154 حالة.. بينما توفى 5783
وأشار البيان إلى تواجد 2454 حالة في المستشفيات منها 409 حالات في العناية المركزة.
حالة.. والنمسا السفلى 346 إصابة، وستيريا 242 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 52.
وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت391 حالة.. يليها النمسا العليا 369
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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